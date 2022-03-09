شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: سنعيش مواجهة جبهية بين الشتاء والصيف خلال الأيام المقبلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إنه طوال الأيام القادمة سنعيش مرحلة تناطحات جبهية شتوية وصيفية.

وأضاف الزعاق: “خلال الأيام المقبلة سنعيش مواجهة جبهية بين الشتاء والصيف”، مضيفا أن “الأجواء الشتوية تحاول الإمساك بعناصر المنظومة المناخية والصيفية تدفعها”.

وتابع د. خالد الزعاق “إذا اشتدت المواجهة تولد الغبار وهذه هي سمات موسم الربيع الذي نعيشه الآن”، مضيفا بقوله “الجبهة الصيفية لا تنفك من جسد الشتاء إلى بخشونة متناقضة حر وبرد وغبار ومطر صحو وتقلبات مناخية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل).

وبحسب الأرصاد، تستمر العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة, كما تكون السماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.