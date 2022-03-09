شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها (23) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تنطلق غداً، التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – المحلية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها (23)، تحت إشراف فرع الوزارة بمنطقة القصيم، وذلك في القاعة الرئيسية بمقر فرع الوزارة – عن بعد -.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم أنه بلغ عدد المرشحين سبعة متسابقين من الرجال تم تأهلهم من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالقصيم، فيما بلغ عدد المتأهلات أربع من النساء، مشيراً إلى أن مجموع جوائز المسابقة 3,126,000 ريال.

وبين السويلم أن المسابقة تتضمن عدداً من الفروع، هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن، الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن التلاوة والتجويد، الثالث: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الرابع: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد، الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد.

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