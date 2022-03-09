شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 مليارات شجرة.. المملكة «الخضراء» تحارب هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

في إطار مكافحة التصحر، يبدأ المركز الوطني في تنفيذ مشروع دراسات مبادرة المملكة الخضراء؛ لزراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود المقبلة.

وسيقوم المركز بتنفيذ مسوحات ميدانية وتطوير خرائط رقمية، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية جيو مكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها.

وإعداد أدلة فنية إرشادية لتنفيذ برامج التشجير في البيئات المختلفة، وتحديد الأنواع النباتية الملائمة، وكذلك وضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب.

إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة.