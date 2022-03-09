3 أهداف لـ «معرض الدفاع العالمي».. أهمها تعزيز موقع المملكة وتوطين الإنفاق العسكري

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تقدم هيئة الصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي كمنصة عالمية رائدة في صناعات الدفاع والأمن، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. ويعد معرض الدفاع العالمي أول منصة عالمية للتوافق العملياتي في صناعة الأمن والدفاع. ويهدف معرض الدفاع العالمي إلى : 1- تعزيز موقع المملكة كوجهة عالمية رائدة في هذا المجال 2- توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول 2030 3- ترسيخ أواصر التعاون التي تجمع المملكة بشركائها في هذا المجال

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