شكرا لقرائتكم خبر عن عبر “توكلنا” و”نظام نور”.. إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يترقب أولياء أمور الطلاب والطالبات إعلان النتائج غدًا الخميس – بمشيئة الله-.

وسيتم الإعلان عن نتائج طلاب المراحل الدراسية المتوسطة والثانوية والابتدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، عبر نظام نور، وكذلك تطبيق توكلنا.

ويستطيع ولي الأمر الدخول إلىنظام نوروتعبئة البيانات المطلوبة للدخول بنجاح واستخراج نتائج الطلاب والطالبات أو استخراج شهادات إشعارات الفصل الثاني للطلاب والطالبات من برنامج نظام نور المطور.

وأعلنت وزارة التعليم، أمس الثلاثاء، عن نتائج طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن النتائج عبر تطبيق ‎توكلنا أو من خلال ‎نظام نور.

وأدى الطلاب والطالبات الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني، بكل أريحية نتيجة للجاهزية عالية في كافة مدارس المملكة.

وكانت الوزارة قد أكدت قبل بدء الاختبارات أن المدارس بجاهزية عالية تستعد لاستقبال الطلاب والطالبات لإجراء الاختبارات التحريرية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبمتابعة مستمرة من كافة إدارات التعليم

وأكدت وزارة التعليم على تكثيف العمل ضمن منظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة، والوقوف على مراحل الاستعداد قبل بدء الاختبارات؛ لضمان سيرها بالشكل الأمثل، ووفق الأهداف التي وضعتها اللجان المعنيّة بالمتابعة.