شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق شركة «سامسونج».. تحذير وتوجيه بإجراءات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال الخبير التقني سالم الحربي إن شركة سامسونج ( Samsung) أعلنت اختراق الشركة وطال التسريب بيانات مهمة بعد الاختراق. وأضاف سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، توصي الشركة بالقيام بهذه الإجراءات للضرورة. 1- تغيير كلمات المرور لخدمات شركة سامسونج الخاصة بك 2- تمكين (المصادقة الثنائية).

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