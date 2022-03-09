التحالف: 18 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في حجة ومأرب خلال الساعات الـ24 الماضية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: (18) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية

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