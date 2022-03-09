شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من “أمن الطرق” لقائدي المركبات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بعدة مدن في المنطقة الشرقية، إلى رياح سطحية وغبار وأتربة مثارة.

وأوضحت أن الحالة تشمل مدن، ” الخفجي والنعيرية والقيصومة وحفر الباطن وقرية العليا”، مؤكدة أنها تود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بـ – مشيئة الله – نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحبها تدني في مدى الرؤية، لذا تطالب بأخذ الحيطة أثناء القيادة.

وفي وقت سابق دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخِّي الحيطة والحذر من عواصف ترابية مثارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإنها تحذر من عواصف ترابية وأتربة مثار وغبار على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءًا من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس محذرًا من أتربة وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.