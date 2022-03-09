أبل تكشف عن شاشة جديدة مستقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

كشفت شركة أبل عن شاشة جديدة مستقلة باسم "Studio Display" قياس 27 بوصة بدقة 5K مع 14.7 مليون بكسل و 600 شمعة سطوع، وذلك خلال حدثها Peek Performance، الذي أقيم أمس الثلاثاء. وتأتي الشاشة لدعم أجهزة Mac Studio بسعر يبدأ من 1599 دولاراً، إلا أن حامل الشاشة يأتي بسعر منفصل عن الشاشة بسعر 400 دولار.



وصُمم الحامل خصيصاً لدعم المستخدم بميزة ضبط إرتفاع وإنحناء الشاشة، التي تدعم تقنية أبل True Tone، ما يعني أنها تتيح مطابقة نغمات الألوان مع الإضاءة المحيطة في مساحة العمل، حسب موقع "ماك رومرز" التقني المعني بالأخبار التقنية، لاسيما أبل.

ومن بين الإضافات الأخرى المقدمة من الشركة الأمريكية لشاشة Studio زجاج عاكس يقلل توهج الشاشة في أماكن العمل ذات الإضاءة الساطعة، والذي قدم خلال الفترة الماضية لشاشة Pro Display XDR، حيث يتوفر هذا الزجاج للشاشة بسعر 300 دولار.

كما توفر أبل للشاشة محول VESA Mount يأتي دون تكلفة إضافية، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بالملحقات بسعر 2299 دولار، وهو سعر أقل من Pro Display XDR التي تتوفر بسعر 4999 دولار.

وتتسم الشاشة بوجود كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل في الجزء العلوي، مع ميزة Center Stage، وهي الأولى من نوعها لإحدى شاشات الشركة.

وتبقيك هذه الميزة تلقائياً في منتصف الإطار أثناء مكالمات FaceTime و Zoom، مما يؤدي إلى تجربة مكالمات فيديو أكثر طبيعية.

وتأتي الشاشة أيضاً مع نظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت يدعم الصوت المكاني من Dolby Atmos. وتشتمل الشاشة داخلياً على معالج A13 Bionic لتعزيز الكاميرا والصوت.

كما تأتي الشاشة مع 4 منافذ USB-C، يوفر أحدها اتصال Thunderbolt 3. ويمكن أن يوفر هذا الاتصال ما يصل إلى 96 واط من الطاقة لجهاز ماك الدفتري، مما يسمح بشحن ماك بوك برو بقياس 14 بوصة بسرعة.