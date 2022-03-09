شكرا لقرائتكم خبر عن احذفه فوراً.. جوجل تحظر تطبيقاً يسرق أموالك ويحولها دون علمك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حظرت شركة جوجل الأمريكية تطبيقا خطيرا من متجرها جوجل بلاي لجميع هواتف أندرويد، حيث يعمل التطبيق على سرقة البيانات البنكية الخاصة بالمستخدمين.

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإنه وفقا لعدد من خبراء الأمن الإلكتروني في شركة NCC Group فإن هناك تطبيقا يسمى Super Cleaner يعمل كتطبيق يحمى الهواتف من الفيروسات الخطيرة، يخترق هواتف المستخدمين.

وينشر تطبيق Super Cleaner عدد من البرامج الضارة والخطيرة التى تعمل على اختراق البيانات البنكية للمستخدمين كما أن لديها القدرة على بدء تحويل الأموال عبر أنظمة التحويل التلقائي (ATS).

وعند تحميل تطبيق Super Cleaner وبمجرد إصابة الهاتف بهذا الفيروس ، يمكن تحويل الأموال بين الحسابات مع عدم معرفة المستخدم أبدًا بأي شيء خاطئ.

ويضم تطبيق Super Cleaner برنامج يسمى Sharkbot وهو برنامج ضار ومعقد يستخدم مجموعة من التكتيكات الخداعية لسرقة الأموال من الحسابات الشخصية، يمكن لهذا الخطأ أن يتراكب مع صفحة تسجيل دخول مزيفة عندما يكتشف أن المستخدم يحاول الوصول إلى حساباته مع المتسللين ثم يتمكن من سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.