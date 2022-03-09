شكرا لقرائتكم خبر عن “النقل” تحذر مستخدمي طريق “المدينة – تبوك” من عاصفة ترابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق “المدينة المنورة /‎ تبوك”، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من عواصف ترابية مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الاربعاء وحتى السبت المقبل.

فيما أوضح تقرير المركز الوطني للأرصاد، عن تأثر مناطق: الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، الباحة ، الشرقية ، نجران ، تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ” بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية.