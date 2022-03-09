شكرا لقرائتكم خبر عن “تعليم الرياض”: تطبيق الدوام الصيفي في المدارس مع بداية الفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس الحكومية والأهلية بداية من الفصل الدراسي الثالث، الذي سيبدأ يوم الأحد 17 شعبان الموافق 20 من شهر مارس.

وبين المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات الساعة 6:30 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحًا.