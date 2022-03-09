شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من “الحج” للراغبين في أداء العمرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الحج والعمرة التنبيه بشروط أداء العمرة لمن بداخل المملكة، ومنه الحجز المسبق لتصريح العمرة، وتحديث بيانات المستفيد في “أبشر”.
وأوضحت الوزارة، ردًا على الاستفسارات الواردة إليها بهذا الشأن، بأنه يجب على الراغب في أداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “اعتمرنا”.
وأكدت أنه يجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام “أبشر”، مع اشتراط ظهور الحالة كمحصن في تطبيق “توكلنا”.
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