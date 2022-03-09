مصر.. طقس الخميس المقبل يشهد عودة الرياح المثيرة للأتربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد الطقس في مصر، الخميس، عودة الأجواء شديدة البرودة، حيث تنخفض الحرارة ما بين 3 إلى 8 درجات، خاصة على جنوب البلاد.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة، كما تتوافر فرصة لسقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح ومحافظات شمال الوجه البحري.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، على أن تكون ذروة الانخفاض، الجمعة، بينما تنشط حركة الرياح حتى الإثنين المقبل، وتسقط الأمطار على مناطق متفرقة يومي الخميس والجمعة.

وتنخفض متوسطات درجات الحرارة في جنوب الصعيد، الخميس، 8 درجات عن الأربعاء، وتنخفض 7 درجات أخرى يوم الجمعة عن المتوقعة خلال طقس الخميس، ليصل إجمالي الانخفاض في درجات الحرارة في جنوب الصعيد خلال يومين إلى 15 درجة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، في القاهرة والوجه البحري ١٩ للكبرى، بانخفاض ٣ درجات عن اليوم الأربعاء، أما خلال الليل فيتوقع أن تتراجع الحرارة إلى 10 درجات.

أما في الإسكندرية ومطروح، فمن المتوقع أن يشهد طقس الخميس، انخفاض درجات الحرارة درجتين لتصبح العظمى ١٧ والصغرى١١ درجة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ٢٨ و١١ ليلا. أما في شمال الصعيد فتبلغ الكبرى٢٠ والصغرى ٩، وفي جنوب سيناء: العظمى ٢٣ والصغرى ١٤.