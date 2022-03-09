كييف تقدّم جوائز مالية ضخمة مقابل الاستيلاء على مقاتلات روسيا بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عرضت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة تقديم جوائز مالية كبيرة لأي شخص يتمكن من الاستيلاء على أو اختطاف مقاتلة أو مروحية روسية.



وعرضت الشركة مليون دولار مقابل مقاتلة سليمة عاملة، وذلك على رسالة على تطبيق تليغرام.

وعرضت الشركة نصف هذا المبلغ مقابل أية مروحية.

كما أصدرت شركة أوكروبورونبروم نداء للطيارين الروس قائلة "بالنسبة لطياري الاتحاد الروسي الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج، نضمن لكم الحصول على الجنسية في دولة حرة".