شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 7 مليارات ريال.. “الدفاع” توقع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقّعت وزارة الدفاع عشرة عقود مع شركات محلية وعالمية بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي.

وقالت الوزارة إن هذه العقود تعمل على تعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، وفقًا لـ”الإخبارية”.

ووقعت الوزارة عدة عقود مع الشركات المحلية، وعلى رأسها شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية.

كما وقعت الوزارة ثلاثة عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات عَمْرة عدد من طائرات القوات الجوية.

وبمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، أبرمت الوزارة عقدًا مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، وذلك لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات C130.

كما أبرمت الوزارة عدة عقود أخرى مع الشركات الأجنبية، يأتي في مقدمتها عقد مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد.

وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ 430 مليون ريال، أبرمت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة نورينكو الصينية، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

ووقعت وزارة الدفاع عقدًا مع شركة أل أي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق الـ 250 مليون ريال، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.

وانطلقت النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن، في الخامس من مارس الجاري ومن المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و 9 مارس 2022.