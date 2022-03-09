شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق.. أتربة وغبار يحجب الرؤية حتى الـ7 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس محذرًا من أتربة وغبار يحجب الرؤية على عدة مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، عوالق ترابية ونشاط للرياح تتسبب في تدني الرؤية الأفقية خاصة على كل من:

1 – منطقة الرياض؛ ” الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف “.

2 – المنطقة الشرقية، ” الأحساء والخبر والدمام والظهران والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن”.

3 – منطقة تبوك، ” المعظم وتبوك وتيماء وحالة عماروالبدع وحقلوالوجه وأملج وضباء “.

4 – منطقة الجوف، ” القريات وطبرجل و أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا”.

5 – منطقة الحدود الشمالية، ” حزم الجلاميد وطريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء”.

6 – منطقة حائل، ” الشملي وبقعاء وحائل وموقق والحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء”.

7 – منطقة القصيم، ” الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية”.

8 – منطقة المدينة المنورة، ” العلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة من المتوقع أن تستمر -بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى توخِّي الحيطة والحذر من عواصف ترابية مثارة على معظم مناطق المملكة، مؤكدة أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإنها تحذر من عواصف ترابية وأتربة مثار وغبار على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءًا من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.