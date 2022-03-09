شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني” يدعو إلى توخِّي الحذر من عواصف ترابية على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من غبار وعواصف ترابية مثارة على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أنه وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، فإنها تحذر من عواصف ترابية وأتربة مثار وغبار على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداءًا من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل.

وأضافت أن تقرير المركز الوكني للأرصاد توقع أن تتأثر مناطق الرياض و القصيم ومكة وتبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل، بعواصف وعاوالق ترابية مثارة تؤدي إلى انعدام وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأهاب المتحدث الرسمي الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بالجميع بضرورة توخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والألتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.