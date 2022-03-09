ميزات جديدة على هواتف بيكسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تستعد غوغل لإطلاق تحديثها المعتاد لهواتف بيكسل مع العديد من الميزات الجديدة التي ستصل بدءاً من اليوم إلى جميع هواتف بيكسل.



فيما يلي أهم الميزات الجديدة المتوقعة على هواتف بيكسل، بحسب موقع ديجيتال تريندز.

نظرة سريعة على بيكسل

سيعرض هاتفك الآن مزيدًا من المعلومات، مع بيانات مستوى البطارية للأجهزة المتصلة بالبلوتوث بما في ذلك

Pixel Buds بالإضافة إلى تذكيرات سياقية حول ميزات مثل أجهزة الإنذار، حيث سيوصيك بإيقاف تشغيله إذا كان يوم عطلة وطنية في اليوم التالي. وسيرسل أيضًا إشعارات مهمة مثل تحذيرات الزلازل الخاصة بمنطقتك. يتضمن التحديث 3 خلفيات ليوم المرأة العالمي تم إنشاؤها بواسطة الفنان البريطاني مانجيت ثاب.

ملصقات Gboard المخصصة

عند كتابة الرسائل باستخدام Gboard باللغة الإنجليزية الأمريكية، سترى اقتراحات للملصقات المتعلقة بالنص الخاص بك للمساعدة في جعل محادثاتك أكثر تشويقًا من الناحية المرئية. ولا توضح الأخبار ما إذا كان هذا متاحًا في تطبيق واحد فقط، لذلك نفترض أنه سيكون متاحًا في جميع المجالات.

التعليقات المباشرة

بالنسبة للذين لا يريدون - أو في موقف لا يستطيعون فيه - التحدث عند إجراء مكالمة، ستساعد ميزة Live Caption أثناء المكالمة، وستظهر على الشاشة تسميات توضيحية لما يقوله الطرف الآخر، وستتم قراءة ردودك المكتوبة بصوت عالٍ.

مشهد ليلي في سناب تشات

سيتمكن مالكو بيكسل 6 وبيكسل 6 برو الذين يستخدمون سناب تشات من استخدام الوضع الليلي للكاميرا في التطبيق نفسه. وتتميز كاميرا الوضع الليلي من غوغل بأنها ممتازة وصورها ذات الإضاءة المنخفضة مذهلة. وسيؤدي عدم الاضطرار إلى استيرادها إلى سناب تشات إلى زيادة الفائدة وتجنب أي انخفاض في الجودة.

وضع المترجم الفوري

يعد وضع المترجم الفوري جزءًا من Live Translateويعمل على بيكسل 6 وبيكسل 6 برو. وتضيف أحدث ميزة ترجمات الإسبانية والإيطالية والفرنسية إلى جهازك، حتى تتمكن من إجراء محادثات مباشرة مع الترجمة في الوقت الفعلي.