شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أبل تعلن عن iPhone SE و iPad Air بمزايا متطورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أبل في حدث Peek Performance عن هاتفها الجديد iPhone SE، مزود بمعالج رباعي النواة A15 بيونيك، محدث ويدعم معايير شبكات الجيل الخامس.



ولا يزال الهاتف يحتفظ بزر الصفحة الرئيسية أسفل الشاشة لميزة Touch ID، ويحتوي على كاميرا خلفية واحدة.

ويتوفر iPhone SE الجديد بألوان الأحمر والأسود والأبيض، ويحتوي على شاشة Retina HD بقياس 4.7 بوصة مغطاة بالزجاج، بطبقة حماية زجاجية أكثر قوة في الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف كما في iPhone 13 Pro وiPhone 13.

وتقول شركة آبل إنه أقوى زجاج في هاتف ذكي من الأمام والخلف. ولكن هذا ليس الزجاج نفسه الموجود عبر الجهة الخلفية من آي فون 13.

كما يتميز الهاتف بكاميرة بدقة 12 ميغابيكسل وتدعم تقنيات Deep FusionوSmart HDR، ويأتي الهاتف بمعالج A15 Bionic الذي قدم للمرة الأولى في سلسلة iPhone 13، ويدعم المعالج هذا الإصدار بآداء أسرع 1.8 مرة عن الإصدار السابق.

ويأتي iPhone SE أيضاً مع معيار IP67لمقاومة الغبار والماء. وتعد الشركة بعمر بطارية أفضل بفضل الكفاءات من A15 Bionic و iOS 15.

وبالرغم من وجود كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، قالت الشركة إن هاتف iPhone SE يحتوي على نظام كاميرا جديد، بالإضافة إلى مزايا Photographic Stylesو Smart HDR 4 و Deep Fusion لمعالجة أفضل.

تأتي وحدة المعالجة بمحرك Neural مع 16 من الأنوية، وقدرة أعلى على تنفيذ المهام المتعددة مع تقنية التعلم الآلي، وتنفيذ حتى 15.8 تريليون عملية في الثانية، أي بآداء أسرع 26 مرة مقارنة بهاتف iPhone 8، وتدعم كرت الشاشة الهاتف بآداء أقوى 2.2 مرة.

ويتوفر هاتف iPhone SE الجديد للحجز المسبق بدءاً من يوم الجمعه، بينما ينطلق للبيع في 18 من مارس (آذار) بسعر يبدأ من 429 دولار.

آبل تعلن عن iPad Air بمعالج M1

بعد ما يقرب من عام ونصف منذ آخر تحديث له، يتلقى iPad Airتحديثاً. وبالرغم من أن تصميمه لم يتغير كثيراً، إلا أن الميزات الجديدة عبر الجيل الخامس من الجهاز اللوحي تتضمن شاشة أكثر إشراقاً واتصالاً اختيارياً 5G وتعزيزاً كبيراً في الأداء، بالإضافة لتصميم فائق النحافة وخفيف الوزن.

يأتي الجيل الخامس من جهاز iPad Air الجديد من أبل برقاقة ابل M1 ليأتي بأداء أقوى من iPad Pro، حيث تؤكد أبل على أن الجهاز هو الأسرع في الأجهزة اللوحية المنافسة في الأسواق، كما يأتي بآداء أسرع من أجهزة Windows مرتين أكثر.

وحصلت الكاميرا الأمامية الواسعة للغاية في iPad Air على مستشعر جديد يدعم Center Stage، الذي يستخدم التعلم الآلي لتتبع لرأس المستخدم ومتابعته تلقائياً وإبقائه في الإطار بشكل صحيح أثناء مكالمات FaceTime.

يأتي الجهاز بتصميم من الألومنيوم، ويتوفر بخيارات في السعة التخزينية بين 64 إلى 256 غيغابايت، مع نموذج يدعم الإتصال بشبكات واي-فاي فقط، وأخر يدعم الإتصال بالشبكات الخلوية.

ويبلغ حجم شاشة الجهاز 10.9 إنشات، مع ذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة. ولا يزال الحاسب اللوحي يعمل مع مجموعة من الملحقات. بما في ذلك Apple Pencilو Magic Keyboardو Smart Keyboard Folio.

ويتوفر iPad Air بخمسة ألوان، ويبدأ من نفس سعر النموذج السابق: 599 دولاراً، مع نموذج 5Gالجديد بسعر 749 دولاراً، ويتوفر للحجز المسبق يوم الجمعة، ويبدأ البيع في في 18 من مارس (آذار).