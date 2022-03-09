كل ما تريد معرفته حول أسباب الانغلاف المعوي لدى الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

الانغماد أو الانغلاف المعوي هو حالة مرضية تصيب الأطفال الرضع، تتضمن دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر بشكل تلسكوبي، ما يُعيق مرور البراز.



وقالت مجلة "بيبي & فاميليه" المعنية بالطفل والأسرة، إن أسباب حدوث هذه الحالة المرضية غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن غالبا ما تكون مسبوقة بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي أو المسالك التنفسية، كالتي تُسببها فيروسات (روتا) أو (أدينو) مثلا.

وتتمثل أعراض الانغماد أو الانغلاف المعوي في آلام البطن الشديدة المصحوبة بصراخ وتشنجات مع ثني الساقين والتقيؤ والإسهال ونزول الدم والمخاط مع البراز.

وعادة ما يتم علاج الانغلاف المعوي بشكل سريع؛ حيث يمكن إعادة الأمعاء إلى وضعها الأصلي من خلال حقنة شرجية من نوع خاص. وإذا لم يفلح ذلك، فلابد حينئذٍ من إجراء عملية جراحية للطفل.