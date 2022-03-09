تعرف على فوائد نبات وبذور الشمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

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قال مركز الصحة الألماني إن الشمر يتمتع بفوائد صحية جمة؛ حيث إنه قليل السعرات الحرارية، كما يعد كنزا من المعادن والفيتامينات.



وأوضح المركز أن الشمر يتألف من الماء بنسبة 80%؛ ومن ثم تحتوي 100 جرام من الشمر على 25 سعرة حرارية فقط، ما يجعله يساعد على إنقاص الوزن.

ويزخر الشمر بالمعادن مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والحديد المهم لنقل الأوكسجين في الدم، فضلا عن أهميته للعضلات والأظافر والشعر، والبوتاسيوم، الذي يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وحصوات الكلى وفقدان الكتلة العظمية.

والشمر غني بمجموعة فيتامينات B، لا سيما فيتامين B1المهم لصحة القلب والعضلات وفيتامين B9 (حمض الفوليك) المهم لعمليات النمو وصحة الدم. ويحتوي الشمر أيضا على فيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، وفيتامين E، الذي يعمل على حماية الأوعية الدموية والقلب ويحد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الخرف مثل ألزهايمر.

ويشتمل الشمر أيضا على البيتا كاروتين، التي تتحول في الجسم إلى فيتامين Aالمهم لصحة العين والنمو والأيض والأغشية المخاطية وخلايا الدم.