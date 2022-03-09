شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: رياح سطحية مثيرة للغبار على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن تنشط الرياح السطحية الغربية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار على أجزاء من مناطق؛ تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، وقد تبلغ سرعة هبات الرياح لنحو 80 كيلو متر في الساعة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن اعتبارًا من يوم غد الخميس تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض المحسوس في المناطق الشمالية وتبوك والحدود الشمالية والجوف، ثم تبلغ حائل والقصيم والمدينة ومكة يوم الجمعة، ثم بعدها الرياض، لتصل المنطقة الشرقية يوم السبت، مؤكدًا أنه لا تغير يذكر في بقية المناطق.

وأشار إلى أنه عندما تتعرض المنطقة لمنخفض جوي متوسطي عميق، وخاصة في نهاية الشتاء وفي الربيع، فإن ذلك يعني أن اضطرابًا جويًا سيؤثر على المنطقة، ومنها المملكة والتي نصيبها ـ عادة ـ لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام كما الحال اليوم في النصف الشمالي.

ووصف حال المنطقة مع المنخفضات الجوية المتوسطية العميقة، ذات الضغط الجوي المنخفض الشديد، كحال من يُخيم قرب جادة مسحيّة، فتمر سيارة سريعة مخلفة غباراً فتؤثر على المخيم لفترة من الوقت، كما هو متوقع اليوم في النصف الشمالي من المملكة.