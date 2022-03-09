ما هي الطريقة السليمة لتجهيز وتنظيف أثاث الحدائق؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ينبغي تجهيز أثاث الحدائق لاستقبال فصل الربيع وفقا لخامة الأثاث، ولكل خامة طريقة مختلفة في التجهيز والتنظيف.



وقالت أكاديمية الحدائق بولاية "راينلاند بالاتينات" الألمانية إن أثاث الحدائق المصنوع من الخشب ينبغي تنظيفه بواسطة فرشاة فرك وماء بصابون صلب، ثم تركه ليجف جيدا. أما الخشب المطلي، فينبغي معالجة أضرار الطلاء. وإذا كان الطلاء يشكل طبقة أساسية ثابتة، فيمكن صنفرته وإعادة طلائه.

وبالنسبة للأثاث المصنوع من البلاستيك، فيمكن تنظيفه بواسطة الماء والصابون. وفي حالة الاتساخات الشديدة، يمكن استخدام مواد التنظيف المخصصة للبلاستيك.

أما الأثاث المصنوع من الراتان أو الخيزران، فلا يجوز تنظيفه بالماء؛ حيث ينبغي تنظيفه بواسطة فرشاة جافة.