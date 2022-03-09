بمقدار 10 سنوات.. تغييرات بنمط الحياة تؤخر الشيخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تظهر علامات الشيخوخة في وقت من حياتنا وهي أمر لا مفر منه ولا يمكن منعه، ولكن يمكن تأخير ظهور علامات الشيخوخة عن طريق بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة.



وشاركت أخصائية التغذية الدكتورة آمي شاه مؤخرًا على إنستغرام بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

الأطعمة المغذية

توصي خبيرة التغذية بإضافة المزيد من الأطعمة المغذية والحقيقية إلى النظام الغذائي. ونصحت بإضافة أكثر من ثلاثة أنواع من الأطعمة - البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات - يوميًا إلى النظام الغذائي. هذه المجموعات الغذائية مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تساعد أعضاءك الداخلية على العمل بشكل جيد. ويمكن للمغذيات الموجودة في هذه المجموعات الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتزيد من طول العمر.

تقليل استهلاك اللحوم الحمراء

قلل من تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة. توصي الدكتورة آمي بالحد من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة إلى أقل من خمس حصص في الأسبوع. اللحوم الحمراء مليئة بالكوليسترول والدهون غير الصحية، ولن يؤدي تناولها المفرط إلا إلى تمهيد الطريق لمشاكل القلب. من ناحية أخرى، يمكن أن تزيد اللحوم المصنعة من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء والمعدة.

التعرض للمزيد من الضوء الطبيعي

ضوء الشمس ليس فقط أكبر مصدر لفيتامين (د) ولكنه يساعد أيضًا في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية. ولكل هذه الأسباب، من المهم أن تتعرض للشمس لبضع ساعات كل يوم. نقص فيتامين د شائع جدا بين الناس. وهو عنصر غذائي مطلوب لتنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم والحفاظ على صحة العظام. يمكن أن يفيدك الجلوس في الشمس لمدة نصف ساعة من نواحٍ عديدة.

الصيام لمدة 13 ساعة أو أكثر

حاول أن تصوم لمدة 13 ساعة أو أكثر في اليوم. ويمنح الصيام فرصة لأعضائك للتركيز على عملية الشفاء بدلاً من الهضم، ويساعد على التئام الأعضاء حتى تتمكن من العمل بشكل جيد. ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وبالتالي يضيف سنوات إلى حياتك.

المشي 10000 خطوة يوميًا

الحفاظ على النشاط البدني أمر ضروري مثل تناول الطعام الصحي أو إجراء تعديلات أخرى على نمط حياتك. حتى إذا كنت لا تحب الصالة الرياضية أو غيرها من التدريبات المكثفة، فإن المشي 10000 خطوة يوميًا يمكن أن يساعدك أيضًا في الحفاظ على لياقتك ونشاطك.

ابحث عن طرق للتخلص من التوتر

يمكن أن تؤثر الأحداث الشخصية والمهنية المتعلقة بالتوتر على صحتك ورفاهيتك. خطط لبعض الأنشطة في اليوم للتخلص من التوتر وتهدئة عقلك. سواء اخترت القراءة أو المشي في الطبيعة أو التأمل، فحاول ممارسة هذه النشاطات يوميًا لتهدئة عقلك وإعادة شحن نفسك.