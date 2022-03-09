تعرف على المقدار الصحي للدهون في الطعام اليومي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عندما يتعلق الأمر بضبط الوزن، يميل الناس إلى التفكير في الدهون باعتبارها العدو الأول. لكن ليست جميع الدهون متساوية، فبينما يجب تجنب الدهون غير الصحية، هناك دهون صحية يحتاجها الجسم من أجل البقاء على قيد الحياة.



ويحتوي كل غرام من الدهون على 9 سعرات حرارية. وبحسب توصيات مايوكلينيك يمكن للإنسان تناول ما بين 44 و78 غراماً من الدهون في اليوم. ويرجع التفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى إلى طبيعة النشاط البدني للجسم.

كما يجب أن تؤخذ نوعيات الدهون المختلفة في الاعتبار، فينبغي أن تمثل الدهون الأحادية غير المشبعة ثلثي كمية الدهون اليومية، بينما تنال الدهون المتعددة غير المشبعة ربع حصة الدهون اليومية، والباقي للدهون المشبعة، مع تفادي الدهون المتحولة تماماً.

الدهون غير المشبعة

هي الأنواع الصحية من الدهون وعادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. وهي ضرورية لبناء غشاء الخلايا والأغماد التي تعزل الأعصاب، إلى جانب أنها مصدر رئيسي للطاقة، وتساعد على امتصاص بعض الفيتامينات، وتمنع تجلّط الدم، وتكافح الالتهابات.

من أمثلة الدهون الأحادية غير المشبعة: المكسرات، وزيوت الزيتون والكانولا والفول السوداني، والأفوكادو.

ومن أمثلة الدهون المتعددة غير المشبعة: السلمون والمكاريل والسردين وبذور الكتّان وفول الصويا وزيوت عباد الشمس والذرة والقرطم.

الدهون المشبعة والمتحولة

الدهون المشبعة شائعة في النظام الغذائي الأمريكي وتوجد في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والجبن وزيت جوز الهند والعديد من المخبوزات والأطعمة المصنّعة.

أما الدهون المتحولة فهي أسوأ أنواع الدهون لأنها لا تحتوي على فوائد صحية ولا توجد كمية آمنة لاستهلاكها. هذه الدهون هي نتيجة لعملية تسمى الهدرجة التي تحوّل الزيوت الصحية إلى مواد صلبة لمنعها من التفسخ، من أمثلتها السمن النباتي.