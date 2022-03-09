عسر بلع الطعام ينذر بمرض فتاك.. الاسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ربما يكون العسر المتكرر في بلع الطعام، مؤشراً من أعراض الإصابة بسرطان المريء، الذي يعد من بين الأمراض الأكثر فتكا بالمصابين، وفق بيانات الجمعية الأميركية للسرطان.



وأظهرت بيانات الجمعية الأميركية، بحسب موقع "بيست لايف"، إلى أن المرض الخبيث يودي بحياة نحو 16 ألف شخص كل سنة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الجمعية، أن 20 في المئة من المصابين بسرطان المريء، يستطيعون بلوغ متوسط حياة من 5 سنوات، لأن أغلبهم يفارقون الحياة مبكرا.