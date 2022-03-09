"مصانع دواء" داخل الجسم لمكافحة الخلايا السرطانية.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ابتكر باحثون في الولايات المتحدة تقنية جديدة لعلاج سرطان المبايض والقولون والمستقيم عن طريق زرع مصانع دواء بحجم رأس الدبوس داخل الجسم لحقن جرعات مباشرة للقضاء على الخلايا السرطانية. وفي إطار التقنية الجديدة، التي مازالت في طور التجارب على الفئران، يتم زرع «مصانع الأدوية» داخل الجسم لإعطاء جرعات مستمرة من مادة «إنترلوكين 2» وهي مادة طبيعية تنشط خلايا الدم البيضاء لمكافحة الخلايا السرطانية.



ويؤكد فريق الدراسة من جامعة رايس في مدينة هيوستن الأمريكية أن مصانع الأدوية متناهية الصغر تأخذ شكل وحجم حبات صغيرة يمكن زرعها داخل الجسم من خلال جراحات بسيطة. وتحتوي كل حبة على خلايا يمكنها إنتاج مادة انترلوكين مع تغليفها داخل وعاء خارجي لحمايتها.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية عن أوميد فيسيه الباحث في مجال الهندسة الحيوية قوله إن تجربة التقنية الجديدة على البشر سوف تبدأ الخريف المقبل. وأوضح أن «مصانع الدواء متناهية الصغر» تقوم بإنتاج جرعات الدواء بشكل يومي حتى يتم القضاء على الخلايا السرطانية.