شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة الزجاج والمعالج الأفضل.. تعرف على مواصفات أجهزة آبل الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن مزايا ومواصفات أجهزة آبل الجديدة وخاصة الآيفون SE الجديد.

وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه تم إضافة قوة الزجاج في الشاشة الأمامية وكذلك في الخلف”.

وأشار إلى أن أداء بطارية أفضل من السابق مع المعالج الجديد A15، وكذلك الهاتف يدعم خاصية الـ 5G .

وأضاف أن الهاتف الجديد يأتي باللون الأخضر المميز، كذلك تم إضافة شريحة الـ M1 الموجودة في الأيباد برو إلى الأيباد أير الجديد .

وتم تطوير الكاميرا الأمامية بحيث أصبحت بدقة 12 ميقا بكسل وتدعم ميزة الـ Center Stage