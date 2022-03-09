شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة الزجاج والمعالج الأفضل.. تعرف على مواصفات أجهزة آبل الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عن مزايا ومواصفات أجهزة آبل الجديدة وخاصة الآيفون SE الجديد.
وقال الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه تم إضافة قوة الزجاج في الشاشة الأمامية وكذلك في الخلف”.
وأشار إلى أن أداء بطارية أفضل من السابق مع المعالج الجديد A15، وكذلك الهاتف يدعم خاصية الـ 5G .
وأضاف أن الهاتف الجديد يأتي باللون الأخضر المميز، كذلك تم إضافة شريحة الـ M1 الموجودة في الأيباد برو إلى الأيباد أير الجديد .
وتم تطوير الكاميرا الأمامية بحيث أصبحت بدقة 12 ميقا بكسل وتدعم ميزة الـ Center Stage
بإضافة شريحة الـ M1 الموجودة في الأيباد برو إلى الأيباد أير الجديد— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) March 8, 2022
أداء أفضل من كل النواحي
كذلك تطوير الكاميرا الامامية بحيث أصبحت بدقة 12 ميقا بكسل وتدعم ميزة الـ Center Stage
وبرضو الـ 5G😍 pic.twitter.com/5gRzlUpYYT
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