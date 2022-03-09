«السبيعي» يوضح مزايا «iPhone SE 3».. بصمة إصبع ومعالج متطور

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير والمتخصص في الشأن التقني عبدالله السبيعي مميزات مميزات جهاز iPhone SE 3 (2022). وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن مميزات جهاز iPhone SE 3 (2022) تشمل التالي: – الشاشة 4.7 انش نوع Retina HD Display – الكاميرا 12 ميجا بكسل – يحتوي على بصمة الإصبع – معالج A15 Bionic Chip – يدعم 5G

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