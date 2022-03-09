شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الصحة يوجه رسالة للمتهاونين بـ«كورونا»: قتل 6 مليون إنسان.. أخطر من السل والإيدز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه د. عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، رسالة للمتهاونين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقال عسيري: عبر حسابه في “تويتر”: “عالمياً السل يقتل 1.5 مليون إنسان سنوياً، والإيدز يقتل 1 مليون إنسان سنوياً، والانفلونزا تقتل 0.5 مليون إنسان سنويا”. وتابع عسير أما فيروس كورونا “كوفيد 19″، فقتل على الأقل 6 مليون إنسان في سنتين وربما أكثر بكثير”. وتعجب د. عبدالله بن مفرح عسيري من المتهاونين بفيروس كورونا بقوله “ثم يأتي من يهون أمر الجائحة”.

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