تجاوزت مليار ريال.. وزير الحرس الوطني يوقّع عقودًا مع شركات وطنية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات الدعم والإسناد، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ريال، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض.

وأشار سمو وزير الحرس الوطني في تصريح له اليوم إلى الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع للوطن والمواطنين.

كما أشار سموه إلى توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله-، ودوره الجوهري في توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.

وأوضح سموه أن الاتفاقيات تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، بما يدعم جاهزية كافة القوات العسكرية، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، والاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، ودعم إستراتيجيتها الهادفة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة.

وتعمل وزارة الحرس الوطني على عقود مستقبلية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات ريال، في مجال الاستدامة والاستحواذ العسكري مع شركات محلية.

كما تعمل الوزارة على دراسة ومراجعة وتقييم دقيق يتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

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