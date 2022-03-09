شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي رئيس باكستان في وفاة الرئيس الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في وفاة الرئيس الأسبق محمد رفيق ترار – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية باكستان الإسلامية محمد رفيق ترار ــ رحمه الله ــ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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