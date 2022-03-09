شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأحوال الشخصية الجديد يعتمد هذه الطريقة فيما يتعلق بإثبات النسب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الأحوال الشخصية، فيما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه مستمد من الشريعة الإسلامية.

وقد اعتمد نظام الأحوال الشخصية الجديد إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب.

ومن أبرز مضامين النظام ما يلي:

1 – سن الزواج: تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما.

2 ـ معالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي أو عض المرأة بما يسهل مسألة الزواج، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة.

3 – التأكيد على حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية.

4 ـ حفظ نسب الطفل وتضييق السبل أمام طلب نفيه.

5 ـ إعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب

6 ـ مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات.

7 ـ الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة.

8 ـ حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق.

9 ـ إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في العديد من الحالات.

10 ـ تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة، حتى مع عدم موافقة الزوج.

11 ـ مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.

12 ـ إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية، في حالات محددة في النظام.