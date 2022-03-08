شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد طقسا باردا نسبياً في عموم مناطق المملكة، وفرصة لزخات متفرقة من الامطار في أجزاء من شمال المملكة.

كما توقع الخبراء، وفقا لـ”طقس العرب”، أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تسود أجواء حارة نسبياً إلى حارة في عموم المناطق بينما تبقى معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتضمنت توقعات خبراء الطقس “أن يكون الطقس مستقر في عموم المناطق بإستثناء أجزاء محدودة شمال المملكة والتي يحتمل ان تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال المملكة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.