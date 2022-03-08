شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 9 مركبات مسروقة والإطاحة بسارقيها في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من استرداد 9 مركبات مسروقة وإلقاء القبض على سارقيها، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن شرطة المنطقة استردت (9) مركبات مسروقة والقبض على سارقيها، وهم (4) مقيمين من الجنسية السورية، استخدموها في ارتكاب حوادث سلب للمارة وسرقة القواطع الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.