شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الأمن البيئي» على واقعة دهس «أسد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
علق المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، على واقعة دهس شابين لأسد بمركبتهما.
وقال إن القوات تلقت بلاغًا عن كائن فطري (أسد) تعرض لإصابة في أحد طرقات مدينة الرياض إثر اصطدام مركبة به، وتمت مباشرة الحادثة وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص واستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وحثّ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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