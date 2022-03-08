شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات معرفة الأجهزة التي تخترق حساباتك في جوجل وتويتر وأبل وطريقة حذفها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن من أخطر الأمور في التقنية، اختراق الخصوصية، موضحا أنه قد يكون أثناء عملك على الجوال أو جهاز الكمبيوتر قد يوجد من يتجسس عليك ويستخدم نفس حساباتك الخاصة.

وأضاف الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، لذلك الشركات، التقنية وضعت إمكانية الاطلاع على الأجهزة المتصلة بحساباتك وتستطيع تلغيها.

وتابع “على سبيل الماثل حساباتك في جوجل يمكن الاطلاع على جميع الأجهزة والأشخاص الذين يستخدمون حسابك مع إمكان إلغاء دخولهم بشكل مباشر”.

وقال إن هذا الأمر ينطبق سواء على حساب جوجل أو بريد جيميل أو حسابات الأندرويد، والخطوات كالتالي بالنسبة لحساب جوجل :

• أولاً: حساب جوجل

1- الدخول على صفحة جوجل الحساب.

2- من الشريط العلوي اختيار الأمان

3- تضغط على خيار الأجهزة

4- تضغط على إدارة الأجهزة

5- واضغط على الثلاث نقاط بجوار أي جهاز والضغط على تسجيل الخروج

6- وينصح بتغيير الرقم السري مباشرة

• ثانيا: حسابات تويتر

وفي تويتر بإمكانك كذلك الاطلاع على جميع الأجهزة المتصلة بحسابك في تويتر سواء بعلمك أو بدون علمك, للاطلاع عليها كالتالي:

– اضغط على الإعدادات والخصوصية

– بعدها اضغط على لتطبيقات والجلسات

– وفي حالة الاشتباه في أي جهاز يتم الضغط عليه وتسجيل خروج

– وهكذا على بقية الأجهزة وينصح بتغير كلمات السر بعد ذلك

ثالثا: أجهزة آبل

وفي أجهزة أبل الآيفون والماك والآيباد وغيرها يمكنك الاطلاع على الأجهزة المتصلة بنفس حسابك في الآي كلود وتتبع الخطوات التالية:

1- الذهاب إلى الإعدادات

2- تضغط على اسمك في الأعلى

3- في حالة الاشتباه في أي جهاز تلغي مباشرة صلاحية وصوله

4- ومباشرة لا بد تغيير الرقم السري