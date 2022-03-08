شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حافظة هواتف ذكية تتحول إلى نظارة واقع افتراضي في غمضة عين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت شركة ”Gihawoo Design“ لصناعة الأجهزة الإلكترونية في كوريا الجنوبية من تطوير ملحق هواتف ذكية جديد، عبارة عن حافظة هواتف مدمجة في نظام جديد لنظارات الواقع الافتراضي، والتي صممتها على شكل أشرطة كاسيت كلاسيكية كانت تستخدم في القرن الماضي.



ووفقا لموقع Article-Spider“ الإخباري، فبإمكان مستخدم الحافظة الجديدة تحويلها إلى نظارة واقع إفتراضي في ثوان، والتصفح السريع لمقاطع الفيديو بميزة الواقع الإفتراضي.