شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من «الموارد البشرية» بشأن فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين لدى فرد واحد.

وأوضحت “الموارد البشرية” أن ذلك يأتي بعد صدور القرار من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يتم فرض مقابل مالي على (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنوياً.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ.

وأشارت أنه سيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للسعودي الفرد، وعلى (2) للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1444 هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.