شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

غادر الرياض اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في وداع فخامته في مدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر اسامة نقلي وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.