شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
غادر الرياض اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وكان في وداع فخامته في مدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما كان في وداع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر اسامة نقلي وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.