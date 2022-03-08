شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» توضح آلية التقديم للحصول على مستحقات التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات آلية التقديم للحصول على مستحقات التقاعد ونشرت رابط لنموذج عمليات التعويضات.

جاء ذلك في رد من التأمينات عبر حساب “العناية بالعملاء” على سؤال مغرد قال فيه “أبغى أقدم على مستحقات التقاعد دفعة واحدة ولكن الأيقونة معطلة عندي ما الحل؟”.

وأجابت التأمينات بقولها “مرحبا بك، يمكنك الاطلاع على نموذج “عمليات التعويضات” لمعرفة المستندات والإجراءات اللازمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات أن يمكن للمستفيد “إنجاز تعاملاته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفرع عبر موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، كشفت “التأمينات الاجتماعية”، عن طريقة التقديم على تعويض التعطل عن العمل “ساند”، وذلك في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وحددت التأمينات، 4 خطوات يقوم بها عملاء نظام التأمينات، لكي يُقدم على التعويض، والتي جاءت كالتالي:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين.

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.

3- اختيار أيقونة “طلب ساند”.

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب.

وأوضحت “التأمينات الاجتماعية”، أنه بعد ذلك ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه في حال اعتماد الطلب ستصلك رسالة نصية للتأكيد.