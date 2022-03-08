شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بأوكرانيا: نتابع عن كثب قضية المواطن المحتجز من قبل سلطات كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ واس:

أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية أوكرانيا بأنها مستمرة بالعمل وبشكل مكثف لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين من جمهورية أوكرانيا، وذلك بتوجيه ومتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية.

وأوضحت السفارة أنها تتابع عن كثب قضية المواطن المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية في قضية ذات أبعاد أمنية.

وأن السفارة على الخليج 365 وتنسيق مستمر مع السلطات الأوكرانية المختصة لإيجاد أفضل السبل لضمان سلامة المواطن.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت بإجلاء أكثر من 100 مواطن سعودي قبل نحو شهر عن طريق الجو عبر رحلات طيران مختلفة.

كما قامت بإجلاء العديد من المواطنين عبر طرق برية آمنة إلى الدول المجاورة لجمهورية أوكرانيا.

وأكدت السفارة بأنه جاري العمل على إجلاء العدد المتبقي من المواطنين، وأنها على الخليج 365 وتنسيق مستمر مع الجانب الأوكراني لمعرفة الممرات الآمنة لعبور المواطنين من مناطق الصراع إلى الدول المجاورة.