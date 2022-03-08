شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع عواصف غبارية تؤثر على أجواء المملكة لبضعة أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع د. عبدالله ‌المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عواصف غبارية تؤثر على أجواء المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “عندما تسمع أن منخفضاً جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة ـ وخاصة في نهاية الشتاء وفي الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطرابا جويا سيؤثر على المنطقة، ومنها المملكة والتي نصيبها ـ عادة ـ لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام كما الحال غداً في النصف الشمالي”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق شمال المملكة, في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.