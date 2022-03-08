شكرا لقرائتكم خبر عن محامٍ: شرط الولي في تزويج المرأة باقٍ في نظام الأحوال الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المحامي د.عبدالله الغوينم، إن شرط الولي في التزويج باقٍ، في نظام الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-.

ونشر المحامي “الغوينم”، صورة من نص إحدى الفقرات في النظام، وعلق بالقول :” في نظام الأحوال الشخصية الجديد لا يجوز للمرأة تزويج نفسها بلا ولي”.

وأضاف أن شرط الولي أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً، حسبما جاء في نص النظام الجديد.

ورفع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة.

وتابع أن تطوير المنظومة التشريعية، يأتي فيها ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي، بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

وكان ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 24 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 28 ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.

ولي العهد:مشروعنظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها