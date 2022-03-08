شكرا لقرائتكم خبر عن ترند المملكة.. كل ما تريد معرفته عن نظام الأحوال الشخصية في 10 خطوات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- خلال الجلسة التي تم عقدها اليوم الثلاثاء، على نظام الأحوال الشخصية، وأصدر عددًا من القرارات.
زتصدر هاشتاق #الأحوال_الشخصية الترند في المملكة، لذلك نرصد لكم كل ما يدور حوله النظام الجديد في عدة نقاط، كالتالي:
1- يستمد نظام الأحوال الشخصية أحكامه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
2- سيُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل وتمكين المرأة.
3- ضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام، حيث يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام.
4- يترجم الجهود التي يقودها ولي العهد بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية و التنمية الشاملة.
5- يعكس نظام الأحوال الشخصية التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.
6- يؤكد الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بمتابعة وإشراف مباشر من ولي العهد وحرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
7- يدخل نظام الأحوال الشخصية حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقاً لأحدث النظريات والممارسات الدولية والحد من اختلاف الأحكام القضائية.
8- يعالج النظام المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة كافة، وينظم العلاقات الزوجية ومسائل الأحوال الشخصية تنظيما دقيقا بتفاصيلها كافة.
9- يراعي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
10- يسهم في استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.
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