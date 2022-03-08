شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إجازة طلاب الثانوية تسبق الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يحصل طلاب الثانوية لأول مرة على إجازة قبل طلاب المرحلة الابتدائية، حيث ينتهي طلاب “المتوسطة والثانوية” قبل طلاب الابتدائي بحكم عدد المواد المختبرة.

ويؤدي طلاب المرحلة الابتدائية امتحاناتهم جميع أيام الأسبوع الحالي، بينما ينتهي الثلاثاء والأربعاء طلاب بعض مدارس المتوسط والثانوي.

ويخوض طلاب الصف الثالث الابتدائي لأول مرة امتحاناتهم التحريرية الحضورية، وذلك بعد انتهاء الجائحة ورفع الاحترازات وتوجيه وزارة التعليم باختبار جميع الطلاب حضوريا.

أبلغت عدد من المدارس طلابها وأولياء أمورهم بالتعليمات والإرشادات الأولية لأداء الامتحان مع توفير بيئة صحية وتعليمية لاستقبال الطلاب خصوصا طلاب الصفوف الدنيا في المرحلة الابتدائية، وعمل لجنة لاستقبالهم وتهيئتهم للامتحانات وذلك حرصا على استكمال أداء الامتحان بكل يسر وسهولة ورفض الرسائل السلبية عن الامتحانات والتخويف منها.

كما تم لأول مرة اختبار الطلاب في القاعات الدراسية دون تباعد بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية.

في المقابل بدأت الجهات المعنية تنفيذ خططها الموسمية حيال متابعة الاختبارات ومراقبة الطلاب أمام المدارس حرصا على سلامتهم والتأكد من أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.