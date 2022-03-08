شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «جوجل» بسبب حرائق في يد المستخدمين.. ما الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرضت شركة “جوغل” لكارثة تجارية، بعد تعرض عدد من مستخدمين الساعات الإلكترونية لحرائق من درجات مختلفة.

الخطأ التقني دفع الشركة العملاقة لاسترجاع قرابة مليوني قطعة من الأسواق.

وكانت شركة “فيت بيت” للساعات الرياضية الشهيرة، والمملوكة من شركة “جوغل”، قد أعلنت استدعاء 1.7 مليون قطعة من الأسواق بعد حوادث “حرائق” للمستخدمين.

الحروقحدثت بسبب بطارية الليثيوم أيون في الساعة الذكية الأيونية لفيت بيت، وفقا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة.

يذكر أن “فيت بيت” كانت قد قدمت الساعة الأيونية الذكية في عام 2017 وتوقفت عن إنتاجها في عام 2020، وتم بيع مليون قطعة مقابل 200 دولار إلى 330 دولار في الولايات المتحدة.