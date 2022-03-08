شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» يعلن موعد تطبيق الدوام الصيفي بجميع المدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 مارس. وقالت الإدارة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إن الحضور سيكون عند الساعة 6:30 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحاً.

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