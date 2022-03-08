ولي العهد يصطحب الرئيس المصري في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس المصري بصحبة سمو ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – حتى عصرنا الحالي.

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